Kocaeli Çayırova'dan Mudanya'ya tarihi gezi

Kocaeli Çayırova Deva Ulu Kur’an kursu öğrencileri eğitim, gezi ve gözlem çerçevesinde Bursa'nın Mudanya ilçesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Kocaeli grubundan Mudanya’ya erken saatlerde gelen Kur'an kursu öğrencilerinin programı, görevli rehber eşliğinde ilçedeki tarihi ve turistlik yerlerin ziyaretiyle devam etti.

Mudanya ve Bursa'da tarihe şahitlik eden öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi.

Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, sosyal ve kültürel alanda yapılan faaliyetleri çok önemsediklerini belirterek, amaçlarının gelen misafirlere tarihi tanıtmak olduğunu söyledi. Misafirlere zaman zaman değişik mekânları gezdirerek tarihi ve turistik değerleri yeniden tanıma ve tanıtma fırsatı sunduklarını kaydeden Müftü Özler, bu tür etkinliklerin etkili ve faydalı olduğunu, bu tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.