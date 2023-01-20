Kızılay'dan 'ulusal kan bağışı' seferberliği

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay, ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlatıyor.ANKARA (İGFA)- Türkiye son üç yıldır ilk kez bu kışı koronavirüs pandemisi olmadan geçiriyor ancak grip vakalarında önceki yıllara göre belirgin bir artış yaşanması da kan bağışı duyarlılığında gerilemeye neden oldu.

Kızılay etkisini ülke genelinde henüz hissettirmemiş soğuk havalar ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kan stoklarını arttırmak için kan bağışı çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oran düşüş gösterebiliyor. Kızılay, “Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun” sloganı ile “Sen de kan bağışla; 3 kalp sayende atsın, bağışınla yaşasın” kampanyası başlatarak vatandaşları sürekli kan bağışı yapmaya davet etti.

DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇISI DÜŞÜK SAYIDA

Ülke genelinde 300’den fazla mobil ve sabit ekip, yaklaşık 4 bin personel ile kan bağış çalışmalarını yürüten Kızılay, 2022 yılında 2.809.763 ünite kanı 2.248.402 bağışçıdan aldı.

1 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yaklaşık 140 bin ünite kan bağışı yapılırken bu bağışların yaklaşık yüzde 50’sini 26-45 yaş aralığındaki bireyler oluşturuyor. En çok kan bağışı yapan yaş grubu ise 20 yaşındakiler. Kadın kan bağışçısı sayısı tüm bağışçıların yüzde 14’ü seviyesinde bulunurken en çok kan bağışı lise mezunlarından geldi. Onu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları takip ediyor. Kızılay’ın bu 2023 yılındaki kan bağışı hedefi ise 3.040.000 ünite. Kızılay, bağışlanan her kan için üç fidan dikecek.

RANDEVUYLA KAN BAĞIŞI KOLAYLIĞI

Kızılay sadece, kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul ediyor