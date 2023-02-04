Kent estetiği ile görsel şölen

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında il genelinde birçok park, bisiklet yolları ve çevre düzenlemeleri yaparak vatandaşların kullanımına sundu.ORDU (İGFA) - Altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek bir belediyecilik ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerde toplumun her kesimine hitap eden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarla ilçelere modern alanlar kazandırıyor.

ORDU’YA YENİ MODERN PARKLAR KAZANDIRILDI

Yeşil alanlarıyla örnek olan ve Ordu’ya yepyeni parklar kazandırmayı ve yeşiline yeşil katmayı sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi bu doğrultudaki çalışmalarına 2022 yılında da ağırlık verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yılda çok sayıda park, bisiklet yolları ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi öncülüğünde 2022 yılında Altınordu ilçesinde Ihlamur Vadisi Parkı, Erguvan Park, Ordu Kültür Otağı’nın bulunduğu Melet Parkı, Kökenli Parkı, Şirin Park ve Kuğukent Parkı, Fatsa ilçesinde ise Bolaman Park projeleri tamamlanarak hizmete açıldı.

BİSİKLET YOLLARI İNŞA EDİLDİ, TURİZM ALANLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

Perşembe ilçesinde doğaya uyumlu modern bir bisiklet yolu inşa eden ve kullanıma açan Büyükşehir Belediyesi yine 2022 yılı içerisinde Ünye ilçesinde tarihi Yürürler Konağı’nın çevre düzenlemesini, Aybastı ilçesinde ise menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylasında yürüyüş yolları ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. İlçe merkezlerini de modern bir yapıya kavuşturan Büyükşehir Belediyesi yine 2022 yılında Kumru ilçesinde ilçe merkezini ışıl ışıl yapan aydınlatma çalışmasını hayata geçirdi.

MEVCUT PROJELERİN BAKIM ONARIMLARI İHMAL EDİLMEDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yılda hayata geçirdiği bu önemli yatırımların yanı sıra mevcut park ve yeşil alanlarında bakım onarımları ile yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.

2022’DE BAŞLAYAN PROJELER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi öte yandan tüm bu alanlarda 2022 yılında başlayan sayısız projenin tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.