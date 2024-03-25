Kaymakam Türköz’den iftar yemeği

Foça Kaymakamlığı Ilıpınar'da iftar yemeği verdi.İZMİR (İGFA) - Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Hakim Sunel Öner Türköz ,Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programlarında, Ilıpınar mahallesi sakinleri ve Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Türköz vatandaşlarla tek tek tokalaştıhatırlarını sorarak bir süre sohbet etti.

Kaymakam ve eşini davul eşliğinde karşılayan Ilıpınar mahallesi sakinleri ile birlikte keyifli bir iftar daha gerçekleştirdi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İclal Bonneval Koçdar ve personeli ve Ilıpınar mahallesi muhtarı Selçuk Tabaklı, bu programa eşlik ettiler.

Kaymakam Türköz iftar sonrası vatandaşlarla vedalaştı ''Birliğimiz, muhabbetimiz, sevgimiz daim olsun ''dedi.