Kar Festivali'nde saatlerce horon teptiler

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Keyfalan Yaylası’nda 7’inci Kar Festivali düzenlendi.ORDU (İGFA) - Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Keyfalan Yaylasında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen kar festivaline yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar beyaz örtüyü eğlenceye çevirdi.

YARIŞMALAR İLGİ GÖRDÜ

Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde en güzel köpek, traktör ve kızak yarışları yapılırken vatandaşlara ise yöresel ürünler ve hamsi ikram edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar kent orkestrası ve yöresel sanatçıların şarkılarına eşlik ederken davul zurna eşliğinde horonlar oynadı ve el yapımı kızaklarla kayak yaptı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Festivalde ayrıca askerler ve vatandaşlar Türk Bayrağı eşliğinde şehitlere saygı yürüyüşü de gerçekleştirdi.