İzmit Sarısu Gençlik Kampı'nda ADD konseri
Kocaeli İzmit'te Sarısu Gençlik Kampı, ADD Kandıra Şubesi'nin gençlik konserine ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Kandıra’da yer alan bölgenin incisi Sarısu Gençlik Kampı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kandıra Şubesi’ni ağırladı.
Gençlik konseriyle keyifli anların yaşandığı geceye ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Şube Başkanı Zeliha Yalçıntuğ, ADD Genel Başkan yardımcısı Necmi Akyalçın, ADD Genel Sayman Basri Gürsoy, ADD Genel Sayman Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Devrim Taylan Ercan, Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Bölge Sorumlusu Önder Polatoğlu, ADD Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, ADD Yahyakaptan Şubesi Eski Başkanı Yakup Gökçe katıldı.
ADD'yi İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu karşıladı.
Konser sonunda verdikleri destekten ötürü İzmit Belediyesine teşekkür eden yetkililer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in plaketini Başkanvekili Çetin Sarıca’ya takdim ettiler.
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