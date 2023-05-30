İzmir Fuarı yeni yüzüyle vitrine çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgelerinden Kültürpark’ın 9 Eylül ve Montrö kapılarında restorasyon çalışmalarına 31 Mayıs'ta başlıyor. Kapıların 9 Eylül’de yenilenen yüzüyle hizmete açılması planlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarından Kültürpark’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen kapılarını yenilemeye devam ediyor. Kültürpark'ın doğal dokusunu geliştirerek koruma ve kent belleğine sahip çıkma hedefiyle başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Lozan Kapısı restore edilmişti. Bu yıl ise Kültürpark’ın 9 Eylül ve Montrö kapılarında çalışmalar başlatılacak. İki kapı da tarihi figürüne uygun şekilde restore edilecek. Çalışmalar 31 Mayıs'ta başlayacak. Restorasyon çalışmaları sürecinde yaya trafiğinin kesintiye uğramaması için 9 Eylül kapısının yanına geçici yaya yolu yapılacak. Montrö kapısından girişler de Lozan kapısı veya eski İZFAŞ binasından sağlanacak. 2 bin 793 metrekarelik inşaat alanına sahip giriş kapılarının restorasyonu için 21 milyon lira harcanacak. Çalışmaların 9 Eylül 2023 tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Tarihi kapılar hem güçlenecek hem yenilenecek Uygulamalar kapsamında yapıların taşıyıcı sistem ve malzeme kalitesi bakımından gücünü yitiren kısımları yeniden yapılacak. Korunan kısımları da sağlamlaştırılacak ve niteliksiz eklerinden arındırılacak. Kültürpark kapılarının kapalı mekanlarında ise sergi salonu, bilet gişesi, danışma, turizm ofisi ve WC gibi kentlilerin kullanımına açık mekanlar olacak. Çevre düzenlemeleri kapsamında da zemin döşemeleri farklı doğal taşlar kullanılarak yenilenecek, bisiklet park alanları ve aydınlatmalar yapılacak. Montrö ve 9 Eylül kapılarının restorasyonun ardından Büyükşehir, Cumhuriyet ve 26 Ağustos kapılarında da restorasyon çalışması yapacak.