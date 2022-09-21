İzmir Efes Selçuk'ta 'şerefine salkım hanım' diyecek

İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi üzüme dair her şeyi 25 Eylül Pazar günü Gökçealan Mahallesi’nde düzenlenecek “Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği’nde” buluşturuyor.İZMİR (İGFA) - Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği kapsamında 25 Eylül Pazar günü saat 12.00’de yerel üretici stantları açılacak. Gökçealan’a özgü Osmancık Üzümüne atfedilen şenlik saat 14.00’te Osmancık Üzümü hasadı ile başlayacak.

Açılış konuşmaları, çeşitli gösteriler ve performansların da yer alacağı şenlik kapsamında “En Güzel Osmancık Üzüm Yarışması” düzenlenecek.

Efes Selçuk’un yerel seslerinden oluşan Efes Kent Orkestrası ve Akustik Gitarlı Kız İrem de şenlik de müzik performanslarıyla yer alacak.

25 Eylül Pazar günü üzüm cenneti Gökçealan’da düzenlenecek olan “Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği” festivaller kenti Efes Selçuk’un, kentin tarımsal değerlerini tanıtmak ve üreticiye katkı sunmak amacıyla düzenlenen festivalleri arasında yer alıyor.