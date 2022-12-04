İzmir'de Yaşar Kemal sempozyumuna 'Kardeş Türküler'le final

Anadolu’nun vicdanı Yaşar Kemal’in edebiyatının “doğa” ve “insan” eksenleri üzerinden tartışıldığı “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumu, Kardeş Türküler’in seslendirdiği Anadolu türküleriyle son buldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından düzenlenen “Yaşar Kemal ile Bin Bir Çiçekli Bahçede” sempozyumu, kapanışını Kardeş Türküler konseriyle yaptı.

İki günlük sempozyumda Yaşar Kemal’in edebiyatındaki “umut” çağrısına kulak veren İzmirliler, akşam da Kardeş Türküler’in seslendirdiği Anadolu türkülerine eşlik etti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) büyük salondaki konsere İzmirlilerin ilgisi büyüktü.

Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney, “Yaşar Kemal’i çok sevdiğimiz için hepimiz bugün buradayız. Yaşar Kemal bize insanı, savaş karşıtlığını çok güzel anlattı. Onun için eserlerini zevkle okuduk. Bütün şarkılarımızdaki hikayeyi Yaşar Kemal’den okumak çok güzeldi. Onu her zaman gönlümüzde sevgi ve saygıyla anıyoruz. İyi ki Yaşar Kemal geçmiş bu dünyadan” şeklinde konuştu.

Grup üyelerinin okudukları, Anadolu’nun kültürünü, insanını, doğasını ve coğrafyasını anlatan büyük usta Yaşar Kemal’in metinleri büyük alkış aldı. Konser boyunca hep bir ağızdan Kardeş Türküler’e eşlik eden İzmirliler, temponun arttığı bölümde yerlerine oturmadı. Konserin sonunda tüm salon Kardeş Türküler’i dakikalarca ayakta alkışladı.

BARIŞIN SİMGESİ ZEYTİN FİDANI HEDİYE EDİLDİ

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Yaşar Kemal’in eşi ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli grup üyelerine barışın simgesi zeytin fidanlarını armağan etti.