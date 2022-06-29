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İzmir Bergama'ya 'Millet Bahçesi'ne geliyor

YAŞAM 29.06.2022, 16:43
İzmir Bergama'ya 'Millet Bahçesi'ne geliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde Millet Bahçesi ihalesi yeniden yapıldı. Millet Bahçesi 500 günde inşaa edilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Bergama'da engellemeler nedeniyle inşasına gecikmeli olarak başlanacak olan Millet Bahçesi’nin yapım işi ikinci defa ihale edildi. İhaleye katılan 7 ayrı firma teklifini sundu. Yaklaşık maliyeti 80 milyon liradan gelen zamlar nedeniyle 204 milyon liraya çıkan Millet Bahçesi yapım işine; 167 milyon 167 bin TL. ile en düşük teklif verildi. Açılan davalar ve engellemeler nedeniyle yapılamayan Millet Bahçesi için inşaat süreci yeniden başlamış oldu.

Millet Bahçesi'ni Bergama'nın kalbinde yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, yer tesliminden sonra Millet Bahçesi'nin 500 günde inşa edileceğini belirtti.

TOKİ’nin ihalesi ile yapılacak olan Millet Bahçesi’nin donatı alanlarıyla birlikte yaklaşık 63 bin metrekare üzerine yapılacağını belirten Başkan Koştu, “Millet Bahçesi’ni yapmamız engellenmeseydi şuan inşaat büyük oranda tamamlanmıştı. Bergama’mız için vizyon projemiz diye yola çıktığımız bu hayalimizi engellemeye çalışanların, şimdiye kadar tek kalemde yapılan en büyük ve en gözde projeyi önlemeye çalışanların amacı siyaseten bizi zorda bırakmaktı. Bu emel için bazı esnaflarımızı kullandılar. Siyasi saiklerle hareket eden bu kesimler, bu hizmetten kadim şehrimizin ve hemşehrilerimizin yararlanmasını engellemekten bile çekinmediler. Çünkü onların hizmet diye bir derdi yok. Sadece kendi siyasi ikballeri var. Millet Bahçesi yapılamasın, belediye yönetimi olarak biz zorda kalalım hırsı ile hareket ettiler. Ama bizim hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmemizin önünde kimse duramaz. İnşallah 500 günde Millet Bahçesi’ni tamamlayıp, sosyal donatı alanlarının yok denecek kadar az olduğu Bergama’mıza yıllarca hizmet edecek bir projeyi kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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