Ankara Beysukent Rotary Kulübü, Beysukent Mutfakta Projesi kapsamında 5-6-7 Aralık tarihlerinde 'Hayaller Engel Tanımaz' dedi.ANKARA (İGFA) - Görme engelli bireylerin hayatları kolaylaştırmak ve bunu yaparken de sosyal bir faaliyet eşliğinde eğlenmelerini amaçlayan Ankara Beysukent Rotary Kulübü bu kapsamda bir proje yapmak için bir süredir hazırlık yapmaktaydı.

Proje için kulüp içinde bir komite oluşturuldu ve proje hazırlıklarına başlandı. Hazırlıklar kapsamında Göreneller Görme Engelliler Okulu ve Golden Chef Akademi ile işbirliği yapıldı.

Projenin ilk günü Göreneller Görme Engelliler Okulu Öğretmenleri ve kulüp üyesi Uzman Diyetisyen Dilara İçbudak tarafından verilen “Sürdürülebilir Beslenme ve Gıda İsrafı” ile “Besinleri Doğru Saklamak” konulu ilk gün eğitimleri ile başladı. Sonra 2. Güne, Golden Chef Akademi Mutfağında, şefler ve eğitmenler tarafından verilen uygulamalı bıçak tutma, kesme, doğrama gibi teknik bilgileri de içeren “güvenli yemek pişirme” eğitimleri ile devam etti.

3 gün süren proje boyunca alınan eğitimler ve hayatlarını kolaylaştıracak yeni bilgiler ışığında 3. gün olan 7 Aralık’ta katılımcılar yemek hazırladılar. Böylece hem hayatlarını kolaylaştıracak temel bilgiler öğrendiler hem de eğlenceli vakit geçirdiler.