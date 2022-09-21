Hatay'ın lezzetleri Gaziantep'te ilgi gördü

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 4 Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı.HATAY (İGFA) - Gaziantep'teki festivalde stant açan Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Evi, Hatay mutfağının en güzel tatlarını tanıttı. Yoğun ilgi gören stantta kabak borani, humus, cevizli biber, oruk, katıklı ekmek, kaytaz böreği, Antakya kısırı gibi birçok lezzet ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivale Hatay Büyükşehir Belediyesini temsilen Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Serdar Kurtoğlu ve Hatay Şehri UNESCO Temsilcisi Onur Bal katılım gösterdi.

Festival programı içerisinde yer alan konferanslara, panellere, UNESCO gastronomi ağı toplantılarına, kültürel programlara ve diğer ek faaliyetlere katılarak sunumlar gerçekleştiren heyet Hatay gastronomisi ile ilgili geçmiş dönemde yapılan en iyi uygulamaları ve planlanan projelerle ilgili detayları dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara aktardı.