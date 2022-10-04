Hatay'da can dostlarına miniklerden ziyaret
Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde çok önemli misafirleri konuk etti.HATAY (İGFA) - Hatay'da il genelindeki bazı anaokulu ve ilkokul öğrencilerine kapılarını açan Büyükşehir personel ve veteriner hekimleri, minik hayvanseverlerin unutamayacağı bir gün geçirmelerine vesile oldu.
Sahipleri tarafından terk edilerek bakıma muhtaç hale gelen hayvanlara sevgi ile yaklaşan öğrenciler, öğretmenleri, rehabilitasyon merkezi yetkilileri ve veteriner hekimler ile birlikte barınaktaki hayvanları ziyaret etti.
Minik öğrenciler, gerçekleştirdikleri bu anlamlı ziyaret sonrası güzel bir sürprizle karşılaştı.
Rehabilitasyon merkezi yetkililerinin hediye ettiği EXPO maskotları Defne ile Zeytin’in boyama kitabı ile mutlulukları ikiye katlanan minik öğrencilerin yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.
Öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan Defne Koleji Anaokulu Öğretmeni Nilay Mansuroğlu, “”Amacımız çocuklarımıza empati duygusu kazandırmak. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkmalarını sağlamak” dedi.
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