'Güneşi Söndürmem Gerek' vizyona hazırlanıyor

Sky Films ve ASC Films ortak yapımıyla beyazperdeye taşınan Emre Gül’ün satış rekorları kıran gençlik romanı ‘Güneşi Söndürmem Gerek’in beyazperde yolculuğu 29 Mart’ta başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Romanın genç hayranlarının merakla beklediği film için bugün Paribu Cineverse Cevahir’de ön gösterim gerçekleştirildi. Biletleri günler öncesinde tükenen gösterime filmin oyuncularıyla beraber serinin yazarı Emre Gül de katıldı. Büyük ilgi gören gösterimin sonrasında Emre Gül’ün D&R’da gerçekleşen imza gününde uzun kuyruklar oluşurken yazar hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş’ın kadrosunda yer aldığı film, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.

Güneşi Söndürmem Gerek from Emre Oskay on Vimeo.