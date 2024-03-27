Geleceğin büyük insanları bu kolejden çıkacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere daha güzel bir gelecek sağlamak adına heyecan duyduğu bir proje olan Dâhiler Kolejini yeni dönem çalışmaları arasında gerçekleştirmeyi planlıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Palancıoğlu, gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarını desteklemeyi amaçlayan bir dizi projeyle Melikgazi'nin geleceğine dair vizyonunu ortaya koydu.

Gençlerin Türkiye’nin gelişmesinde ve ilerlemesinde etkin rol oynayacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’de artık önce gençlik, önce eğitim diyoruz. Projelerimizi de bu kapsamda hayata geçireceğiz. Türkiye Üstün Zekâlılar Vakfı ile Dâhiler Koleji’ni Kayseri’mize kazandırıyoruz. Robert Koleji, Cambridge, Oxford mantığında Türkiye’nin en nadide kolejini inşallah Melikgazi Erenköy Mahallesi’nde hayata geçireceğiz. Dahiler Koleji, Türkiye'nin geleceğine hitap eden, Kayseri'de eğitimi farklı bir noktaya getirecek olan üstün zekâlı öğrencilerin okuyacağı bu kolej. Her yıl 25’er kişiden 50 kişilik kontenjanla, yabancı dilde eğitim verilen yatılı bir kolej olacak inşallah. Bu okulda Türkiye’nin 50 veya 100 yılını yönetecek bilim adamlarının, sanayicilerin, ekonomistlerin, siyasetçilerin yetişmesini hedefliyoruz. Buralardan çıkacak öğrencilerimiz sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacını da sağlayacak diye düşünüyorum. Bizi heyecanlandıran bir proje bu. Erenköy Mahallemizde yine farklı bir lisemiz var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. Bu lisemizin de Kayseri’ye ve sanayicilerimize çok faydası olacak. Bunlar Kayseri’nin gözbebeği okullar olacak inşallah. Bu gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini hitap edecek. Yeni dönemde en önemli sloganımız nitelikli meslek liseleri olacak. Bu liselerimizi öğrencilerin tamamının burslu okuduğu, stajlarını sanayicilerimizin yanında yaptığı, belli başarıyı yakalayan öğrencilerin iş garantisinin olduğu şekilde yapmayı planlıyoruz. Melikgazi’mize hayırlı olsun inşallah.” dedi.