Gastro Gençler, İstanbul’da akademik eğitim aldı

Antikkapı A.Ş.'nin ev sahipliğinde düzenlenen Gastro Genç’te dereceye giren 9 öğrenci İstanbul’daki Mutfak Sanatları Akademisi’nde eğitim aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilimiz genelinde bulunan Meslek Liselerinin gastronomi alanı öğrencileri, Antikkapı A.Ş’nin Gastro Genç Yemek Yarışması’nda mart ayında hünerlerini sergiledi. Yarışmada dereceye giren Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul öğrencileri, İstanbul Maslak’ta bulunan Mutfak Sanatları Akademisi’nde 4 saatlik workshop eğitimine katıldı.

GENÇ ŞEFLER EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Türkiye’nin en kapsamlı yiyecek ve içecek eğitim merkezlerinden olan MSA’da dünya mutfaklarından profesyonel pişirme tekniklerine kadar birçok eğitim eğitmen şef kadrosu tarafından öğrencilere verildi. Geleceğin şefleri workshop eğitiminde Izgara Tavuklu Yeşil Salata, Fesleğen Pestolu Fettuccine ve Volkano Kek yaparak Akademi içerisinde bulunan Gastronomi Müzesini de gezdi. Genç aşçı adayları, gastronomi tarihine ve yenilikçi lezzetlere dair ilham dolu anlar yaşadı.

ETKİNLİK İÇİN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Etkinlik sonunda Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Serpil Karaca, “Gerçekten güzel bir deneyimdi, İtalyan Mutfağından çok güzel yemekler yapıp öğrendik. Katkı sunan ve imkan sağlayan herkese teşekkürler” dedi. Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Gizem Sezer ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel’e öğrencileri mesleğe yönlendirerek bu imkanları sağladıkları için teşekkür etti.