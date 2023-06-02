Fas Krallığı Başkonsolosu'ndan Kütahya'ya ziyaret

Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı da ziyaret eden Başkonsolos Errami, Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami’yi başkanlık makamında kabul etti.

Başkan Vekili Damcı’yı ziyaret eden Errami, Kütahya’nın tarihi geçmişi olan güzel bir kent olduğunu ifade etti.

Kütahya’nın özellikle el sanatları alanında öne çıkan bir il olduğunu belirten Başkonsolos Errami, Başkan Vekilimiz Damcı’ya samimi karşılama ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Kendisini Kütahya Belediyesi’nde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Başkan Vekili Damcı, Fas ile Kütahya arasında önemli köprülerin kurulacağı bir ziyaret olduğunu ifade ederek, Başkonsolos Errami’ye ziyareti için teşekkür etti.