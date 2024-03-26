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Eğitim İş Gölcük Temsilciliği’nde seçim
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Kocaeli 1 Nolu Şubeye bağlı Gölcük Temsilciliğinde delege ve temsilcilik yönetim kurulu seçimleri yapıldı
YAŞAM 26.03.2024, 18:02
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Kocaeli 1 Nolu Şubeye bağlı Gölcük Temsilciliğinde delege ve temsilcilik yönetim kurulu seçimleri yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimler, Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Mali Sekreteri Zeynep Gerim başkanlığında yapılarak tam bir demokrasi şöleni havasında geçti.
Gölcük Temsilciliği’nin Değirmendere de Körfez manzarasına hakim noktada bulunan temsilcilik binasında yapılan seçimde üyeler Körfez manzarasını seyrederek bol bol sohbet etme imkanını da buldular.
Gölcük İlçe Temsilciliği'nde yapılan seçim sonunda yönetim kuruluna Celal Doğan, Bayram Er, Bora Uysal, Ersin Kırıt, İlker Kara, Çiğdem Arslan ve Aycan Ucar seçildi.
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