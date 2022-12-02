Dokuz Eylül'den 'glütensiz menü' projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yerleşkelerindeki yemekhanelerinde çölyak hastası ve glüten intoleranslı öğrenci ve çalışanları için “glütensiz menü” oluşturma projesinde ilk aşamayı hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in dört bir yanına yayılmış yerleşkelerindeki yemekhanelerinde çölyak hastası ve glüten intoleranslı öğrenci ve çalışanları için “glütensiz menü” oluşturma projesinde ilk aşamayı hayata geçirdi.

Dört aşamada gerçekleştirilecek projenin başlangıç aşamasında DEÜ, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bilgilendirme seminerlerini, Üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak başlattı.

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Efes Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı koordinesinde; glüten intoleransı ve çölyak gibi beslenme engeli olan DEÜ öğrenci ve personelinin sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması için yürütülen projede, DEÜ yemekhanelerinde glütensiz menülerin sunulması hedefleniyor.

Projenin ikinci aşamasında ise glütensiz menülerin oluşturulması ve reçetelerinin hazırlanması için çalışmalar yürütülecek.

Bu çalışmalar, DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Efes Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gıda Mühendisi öğretim elemanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek.

DEÜ İŞLETMELERİNDE DE UYGULANACAK

Üçüncü aşamada ise gıda girdilerinin içeriğindeki glüten oranının, çölyak hastaları için eşik değer altında olup olmadığı düzenli olarak DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu tarafından test edilecek. Bu aşamaların ardından SKS Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak 'glütensiz mutfak' alanında üretime başlanarak, DEÜ öğrenci ve personelinin hizmetine sunulacak.

Proje ayrıca DEÜ’nün Lokal Çatı Restoran ve Eylül Kafe gibi halka açık işletmelerinde de sosyal sorumluluk örneği olarak belirlenen menülerde hayata geçirilecek.