DESKİ 3 mahallenin daha içme suyu hatlarını yeniledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Bekilli ilçesinin Üçkuyu, Poyrazlı ve Sırıklı mahallelerinde içme suyu iletim hatlarını yeniledi. Proje kapsamında 3 mahalleye 6.000 metre içme suyu hattı döşendi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bekilli ilçesinin Üçkuyu, Poyrazlı ve Sırıklı mahallelerinde içme suyu iletim hatlarını yeniledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Bekilli ilçesinin Üçkuyu, Poyrazlı ve Sırıklı mahallelerindeki içme suyu hatlarında oluşan kireç tabakasının sebep olduğu arızalar ve su kesintilerini gidermek amacıyla bir süre önce çalışma başlattı. Projenin bir an önce tamamlanarak vatandaşların mağdur olmaması için 3 ekiple çalışan Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bölgeye 6.000 metre içme suyu iletim hattı döşedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kentin 19 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret etiklerini belirtti.

Geleceğe eser bırakmaya devam

Vatandaşların dertleriyle dertlenmeye, geleceğe eser bırakmaya devam edeceklerini işaret eden Başkan Zolan, “Bekilli ilçemizin Üçkuyu, Poyrazlı ve Sırıklı mahallelerinde yaşanan içme suyu sıkıntısına bir an önce son vermek için hızlı bir şekilde projemizi yaparak 6 bin metre içme suyu iletim hattımızı yeniledik. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.