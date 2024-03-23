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Çocuklar Halk Mama ile besleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve çocuk besinlerine erişmekte zorluk çeken ailelere destek olmak amacıyla başlattığı ‘Halk Mama’ projesinde çocukları sağlıklı mama ile buluşturmaya devam ediyor

YAŞAM 23.03.2024, 09:11
Çocuklar Halk Mama ile besleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve çocuk besinlerine erişmekte zorluk çeken ailelere destek olmak amacıyla başlattığı ‘Halk Mama’ projesinde çocukları sağlıklı mama ile buluşturmaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in geleceğimizin teminatı çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başlattığı ‘Halk Süt’ projesinden sonra ‘Halk Mama’ projesi de sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin bebek ve çocuk besinlerine erişmesine destek olmak amacıyla 6-24 aylık çocuklara ücretsiz mama desteği sağlıyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK

Son dönemde mama fiyatlarında yaşanan artışlar bebekli aileleri ekonomik anlamda zorlarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi bebekler sağlıkla büyüsün diye mama desteğine başlamıştı. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğinden yola çıkılarak, 6’ncı aydan itibaren verilmesi uygun ve tamamlayıcı beslenme statüsünde olan mamalar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz sağlanıyor.

AİLELER MEMNUN

Halk Mama projesi kapsamında çocuklarına mama almaya başlayan anne babalar uygulamadan duydukları mutluluğu dile getirdi. Melike Demirel, projeyi sosyal medyada gördüğünü ve müracaat ettiğini belirterek, ‘9 aylık bir kızım var. Hemen başvuruda bulundum ve mamamızı getirdiler. Kızım da afiyetle mamasını yiyecek. Muhittin Böcek Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz’ diye konuştu.  

ÇOCUKLARIM HALK SÜT VE HALK MAMA İLE BÜYÜYOR

Mama ve süt fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı erişmekte zorlandıklarını söyleyen Mine Derin, ‘İki çocuğum var. 4 yaşındaki kızım süt içebilsin diye Büyükşehir Belediyesi’ne Halk Süt yardımı için başvurmuştum. Kızım her ay sütünü içebiliyor. 18 aylık oğlum için de Halk Mamaya başvurdum. Sağ olsunlar mamamızı da getirdiler. Bu destekleri için Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyoruz’ dedi.

HER AY 12 ADET MAMA DESTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Mama projesine başvurmak isteyen aileler, ilçelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi veya ATASEM kurs merkezlerine, Antalya merkezde ise Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Aile Eğitim Merkezlerine bizzat başvurabilecek. Belediye sitesinden online başvuru da yapabilecek. Büyükşehir'in sosyal hizmet uzmanlarının yapacağı inceleme sonrasında 6-24 ay çocuklara her ay 12 adet mama desteği sağlanacak.

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