Son Dakika

Çocuk gelişiminde aile temel rol oynuyor

Çocuğun doğuştan gelen bir mizaca sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, ailenin çocuğun kişilik gelişiminde temel bir rol oynadığını söyledi

YAŞAM 10.05.2024, 09:39
Çocuk gelişiminde aile temel rol oynuyor

Çocuğun doğuştan gelen bir mizaca sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, ailenin çocuğun kişilik gelişiminde temel bir rol oynadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuğun kişilik gelişiminde ailenin rolünü değerlendirdi.

“Çocuğun doğuştan gelen bir mizaca sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir bunun yanı sıra aile çocuğun kişilik gelişiminde temel bir rol oynar.” diyen Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuğun sağlıklı bir benlik gelişimine sahip olabilmesi için gerekli olan temel değerleri ailede öğrendiğini söyledi ve şunları kaydetti:

“Aile tarafından sevgi, şefkat, güven ve değer gören çocuk sağlıklı bir birey olarak gelişim sergiler. Çocuk sosyal beceri, temel değerler ve yaşam becerileri gibi yaşam boyu ihtiyacı olan becerileri aile içerisinde deneyimler. Çocuğun yaşamı boyunca sergileyeceği davranışları aile içerisinde şekillenir. Aile, çocuğun kişilik gelişimi, psikolojik sağlamlık, ahlaki değerler, sosyal beceriler ve davranışsal örüntüler gibi birçok alanda önemli bir etkiye sahiptir. Özetle, aile çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.”

ÇOCUĞUN YETİŞMESİNDE ÇEVRENİN VE OKULUN ETKİSİ NEDİR? 

Çocuğun yetişmesinde ailenin etkisinin yanı sıra birçok etkileyici faktör bulunduğunu da kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bunların başında da çevre ve okuldan bahsedebiliriz. Çocuğun ilk sosyalliği ailede başlar, bu sebeple ilk ve en temel katkı ailede oluşur. Çocuğun gelişimi sırasında toplumsal, kültürel ve ekonomik faktörler de etkili olmaktadır; yani çevresel faktörler de çocuğun değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını etkiler. Okul ise çocuğun akademik gelişimi, sosyal becerileri ve öğrenme alışkanlıkları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu üç alan birbirleriyle etkileşim halindedir; bu sebeple birlikte çalışarak çocuğun bütünsel gelişimine katkıda bulunurlar.” diye konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuğun aile içinde kimliğini ve sahipleneceği değerlerini edindiğini dile getirerek, “Aile, çocuğun genellikle temel yaşam becerilerinin, değerlerinin, sosyal normlarının, baş etme becerilerinin ve sosyal iletişim becerilerinin geliştiği ortamdır. Çevre, çocuğa toplumun normlarını, değerlerini ve sosyal becerilerini öğretir. Okulda ise, çocuk akademik bilgi ve becerileri öğrenirken aynı zamanda sosyal beceri, problem çözme yeteneği ve öğrenme alışkanlıkları gibi becerilerini de geliştirir.  Özetle; aile, duygusal ve sosyal gelişimi, çevre toplumsal ve kültürel gelişimi, okul ise akademik ve bilişsel gelişimi destekler.” dedi.

AİLE, ÇEVRE VE OKULDAKİ DENGE, ÇOCUĞUN ÖZGÜVENİNİ ARTIRIYOR

Aile, çevre ve okulun her birinin çocuğun gelişimine önemli katkıları olduğunu, bu katkılar arasındaki dengeyi sağlamak önemini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bu dengeyi sağlamak, çocuğun bütünsel ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekler; böylece çocuk toplumsal uyum kazanır, sağlıklı ve özgüvenli bir yetişkin olarak gelişim sergiler. Dengeli bir gelişim süreci, çocuğun kendi yeteneklerini tanımasını ve hedeflerine ulaşmasını destekler. Aile, çevre ve okuldaki denge, çocuğun özgüvenini artırır ve başarıya giden yolda motive olmasını sağlar.” diye sözlerine ekledi

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17