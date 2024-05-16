Sektörün en büyük organizasyonu Kanada’da gerçekleşti

Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), bu yıl 41’inci kez Kanada Vancouver'da düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), 60'dan fazla ülkeden kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki bin 200'den fazla sektör profesyonelini bir araya getirdi.

Kongreye katılan ülkeler arasında ABD’den sonra 81 temsilci ile en fazla katılım sağlayan ülke Türkiye olurken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunca güçlü bir katılım ve temsiliyet gerçekleştirildi.

Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz’ün de aralarında yer aldığı INC’nin Mütevelli Heyetinin katılımı ile yapılan açılış töreni sonrasında üç gün süresince 70'in üzerinde uzman konuşmacı, sürdürülebilirlik, rekolte tahminleri, arz ve talep, yapay zekanın dönüştürücü etkisi, kuru ve kabuklu meyvelerin insan sağlığına yararları ve tüketimi artırma çabaları gibi konulara değinerek sektör hakkında tartışmalara öncülük etti.

INC Kongresi’nin kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olduğuna değinen Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, INC’nin çok önemli bir platform olduğunu, EİB’nin yıllardır INC’ye katılım sağladığını ve INC’nin çalışmaları hakkında üyelere bilgi verildiğini ifade etti.

Kongrenin ikinci gününde düzenlene çekirdeksiz kuru üzüm oturumunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Özgür, ülkemiz ve dünya kuru üzüm üretim ve ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son gün ise Vancouver Başkonsolosumuz tarafından Kongre alanına bir ziyaret gerçekleştirildi. Sayın Başkonsolosumuzun ziyareti sonrasında düzenlenen kuru incir, kuru kayısı ve hurma oturumunun Başkanlığını birlik üyesi Guillaume Pagy yaparken, Osman Göksan da aynı oturumda Türkiye’de ve dünyada kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ticaretine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.