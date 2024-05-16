Talas’ta şehre hizmet edecek engelli rehabilitasyon merkezi

Talas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bunlardan biri olan ve şehirde önemli bir ihtiyacı karşılayacak Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, günün ilk ışıklarıyla birlikte merkezde incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın, Talas Yukarı Mahalle’de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip olan merkezde gelinen son noktayı yerinde değerlendirdi.

Başkan Yalçın, yakında birçok özel bölümüyle hizmet verecek merkezle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Yunus Büyükkuşoğlu beyin yaptırmış olduğu engelli rehabilitasyon merkezinin son aşamasındayız. Ben öncelikle Yunus Büyükkuşoğlu’na, bu arsanın teminine onay veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yapım çalışmalarında artık sona geldik. Burasını Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edip Kayseri’ye çok önemli bir tesis kazandırmanın onurunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

MERKEZDE NELER OLACAK?

1950 metrekaresi kapalı olacak merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alacak.

Doğayla iç içe tasarlanan ve şehir manzarasına sahip olan merkez, engelli vatandaşların rehabilitasyonu açısından için önemli bir tesis olacak.