BUSKİ adeta zamanla yarışıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma nefes aldıracak yeni yol ve köprü imalatları kapsamında, proje alanında kalan altyapı hatlarının deplasesi için BUSKİ ekipleri adeta zamanla yarışıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Acemler’den Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantı için yaptığı köprü ve bağlantı yolları inşaatı kapsamında altyapı hatlarının deplasesi için BUSKİ devreye girdi.

Osmangazi ilçesinde İstiklal Mahallesi, Soğukkuyu Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Hürriyet Caddesi ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi arasında kalan bölgeyi etkileyen çalışma ile bölgede kısa süreli su kesintisi yaşandı. Gün boyu aralıksız devam eden hummalı çalışma ile 800'lük çelik içme suyu hattının deplase çalışması gerçekleştirildi.

24 saatte bitirilmesi planlanan çalışmalar Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekiplerinin yoğun gayreti ile 14 saatte bitirilerek, şebekeye su verilmeye başlandı.

Böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak bağlantı yolu çalışmalarının önündeki engel de kaldırılmış oldu.