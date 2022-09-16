Bursalı dağcılar Alpler’in zirvesine çıktı

Bülent Aktaş'ın liderliğinde Bursalı Dağcılar, rehber kullanmadan Alplerin en zorlu zirvesi 4 bin 478 metre yüksekliğindeki Matterhorn Hörnli Ridge rotasında çıktı.

ADEM GÜR

BURSA (İGFA) - Koza Dağcılık Kulübü sporcularından Ahmet Nişanot ve Onur Kargı, dağcılığa ilk başladıkları günden beri yol gösteren ve gelişimlerinde büyük emeği olan antrenörleri Bülent Aktaş'ın 20 senelik hayalini gerçekleştirmek için oluşturdukları 3 kişilik ekipleriyle İsviçre Alpler'de bulunan Matterhorn Dağı’na başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştılar.

Zorlu tırmanış ile ilgili konuşan Bülent Aktaş, “Tırmanışı gerçekleştirdiğimiz Matterhorn Dağı’nın namı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz dağcılık camiasının da dilinde. Neredeyse tüm dağcıların hayali olan bu dağ oldukça gösterişli ve tüm dağcılar için göz alıcı bir yapıya sahip. 4 bin 478 metrelik yüksekliğe sahip Matterhorn'un zirvesine bin 200 metrelik kaya ve kar, buz tırmanışı yaparak ulaştık. Bursalı dağcılar olarak hayallerimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.