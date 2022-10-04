Bursa Osmangazi'de öğrenciler can dostlarıyla buluştu

Bursa'da ‘Yaşayan her canlı değerlidir’ anlayışı ile çeşitli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret eden Pilot Sanayi İlkokulu öğrencileri, can dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Barınakta ilk olarak hayvan bakımı konusunda kısa film izleyen öğrenciler, daha sonra hayvan sevgisi, hayvanlara davranış şekilleri, hayvan davranışları ve bakımı gibi pek çok konuda bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler, barınağın sevimli sakinlerinden ‘Arya’ isimli Labrador cinsi köpek ile bir araya gelme fırsatı buldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yapan Başkan Yardımcısı Halil Döner, “Osmangazi Belediyesi olarak sadece bir gün değil yılın her günü hayvanlarımızı koruyoruz. Sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarımızı unutmuyor, bakım ve tedavilerini ihmal etmiyoruz. Ayrıca, barınağımıza gelen vatandaşlarımıza hayvan sahibi olabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Onlar, bizim için çok kıymetli. Etkinlikte yer alan tüm evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamak büyük mutluluk” diye konuştu.

Etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler, ayrıca kendi yazdıkları şiirleri seslendirdi.