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Bursa'nın geleceğine kadın eli değecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadınlara yönelik hizmetleri ‘Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu şehir’ anlayışıyla yürüttüklerini söyleyerek, “Kadınız Biz, kadın girişimcilere destek, kadın kooperatiflerine alım garantisi, mola evi, kadın sığınma evi ve daha niceleri Önümüzdeki dönemi de birlikte kurgulayacağız Bursa’nın geleceğine kadın eli değecek” dedi

YAŞAM 26.03.2024, 17:20
Bursa'nın geleceğine kadın eli değecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadınlara yönelik hizmetleri ‘Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu şehir’ anlayışıyla yürüttüklerini söyleyerek, “Kadınız Biz, kadın girişimcilere destek, kadın kooperatiflerine alım garantisi, mola evi, kadın sığınma evi ve daha niceleri. Önümüzdeki dönemi de birlikte kurgulayacağız. Bursa’nın geleceğine kadın eli değecek” dedi.BURSA (İGFA) - Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine ve çocuğuna kadar herkesin güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu, daha müreffeh, daha yaşanabilir bir Bursa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, yeni dönemde kadınlar için de birçok güzel projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerini ‘Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu şehir’ süreciyle yürüttüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Kadın mutlu olursa ailenin, aile mutlu olursa tüm şehrin mutlu olacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Kadınız Biz’ adlı mobil uygulamayı 2022 yılında geliştirdik. O günden bu yana 30 bin kadın uygulamamızı aktif olarak kullanıyor. Bu sayede kadınların birçok farkındalık ve güzelliğe ortak olmasına vesile olduk. Uygulamayla kadınlar fikirlerini ileterek şehir yönetimine katılabiliyor. Sorularına uzmanlardan cevap alabiliyor. Anlaşmalı mağaza ve işyerlerinden de indirimler kazanıyor. ‘Kadınız Biz’ uygulamasını kullanan kadınlar, uygulamadaki paylaşım, beğeni ve yorumlarıyla kazandıkları puanları da sanal markette gönüllerince harcayabiliyor. Öte yandan yeni doğum yapan annelere de 1.500 TL destek sağlayacağız” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL DESTEK

BUSMEK kurs merkezleriyle özellikle kadınların istihdamına büyük katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, bu merkezlerden şimdiye kadar 10 binden fazla kadının faydalandığını anlattı. Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) ile kadın istihdamını öncelikli bir misyon olarak benimsediklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu merkezlerimizle görüşme yaptığımız her iki kadından birini işe yerleştiriyoruz. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Büyükorhan ilçesi Kınık, Sarnıç ve Karaağız mahallesi halı dokuma atölyeleri, Keles ilçesi Sorgun ile İznik Derbent mahalleleri kumaş dokuma atölyeleri de kadın istihdamında önemli bir paya sahip. Yine istihdam ve destek çalışması olarak genç ve kadın girişimcilerimize onaylanmış projeleriyle kuracakları yeni iş için 100 bin TL hibe desteği sağlıyoruz” dedi.

Ekonomiden siyasete hayatın her alanında, kadınların nitelikli hizmetler ürettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Ülkemizde ve şehrimizde birçok kadın girişimci, tek başına ailelerinin ekonomik sorumluluğunu üstlenirken, birçok kadın da bir araya gelip fikirlerini, gayretlerini ortaya koyuyor. Hem kendi ailelerine ekonomik katkı sağlıyor, hem de ülkemizin kalkınmasına destek veriyorlar. Biz de onlar için her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda kadınların ve kadın kooperatiflerinin el emeği, göz nuru ürünlerini, alım garantisi ile ekonomiye kazandıracağız. Diğer taraftan malzeme, ekipman, tadilat desteklerimizin yanı sıra eğitim, pazar alanı ve satış fırsatları sunma noktasında da üreten kadınlarla olan işbirliğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Çok yakında da ‘Kadınız Biz’ uygulamasında satış fırsatı bulabilecekler” diye konuştu.

MOLA EVİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bu yana şehirdeki kadınlara yönelik çok önemli ve değerli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığımız bu çalışmalarımızla her kesimden büyük takdir aldık. Bundan sonra da aynı tempoyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Özel gereksinimli bireylerin ailelerinin madden, bedenen ya da ruhen yıpratıcı süreçler yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. ‘Mola Evi’ projemizle, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı gün boyunca en güzel şekilde misafir edeceğiz. Böylece kadınlarımız ve aileleri de gün içinde acil işlerini halletme fırsatı elde edecek. Kadınların sağlıklı bir yaşamın yanı sıra sosyalleşebilmeleri için ‘Kadın Sağlıklı Yaşam Merkez’leri oluşturacağız” dedi.

KADIN SIĞINMA EVİ

Yeni dönemde ‘Aile Eğlence Merkezleri’ ile çocuklar eğlenirken, annelerin de keyifli vakit geçirip sohbet edebilecekleri nitelikli mekânlar oluşturacaklarını belirten Başkan Aktaş, 17 ilçede oluşturacakları Aile Yaşam Destek Merkezleri’yle de kadınlara ve aile yapısına önemli katkılar sunacaklarını anlattı. Başkan Aktaş, “Toplum genelinde karşılaştığımız şiddet olaylarına karşı da sıfır tolerans anlayışını benimsiyoruz. Bu kapsamda ‘Kadın sığınma Evi’ hizmetimizle, şiddetle mücadele alanında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şiddet gören ya da şiddete uğrama riski olan, yasal haklarını öğrenmek isteyen ve istihdam konusunda güçlenmeyi amaçlayan kadınlara, alanında uzman ekipler tarafından ücretsiz hizmet veriyoruz. Aile içi şiddetle mücadelede ve bu sıkıntıya çözüm üretme noktasında her zaman kadınların yanındayım” diye konuştu.

Bursa Aile Danışmanlık Merkezi (BADEM) ile aile danışmanlığı ve çift terapisi yaparak ailelerin korunmasına ve toplumsal bağların güçlendirilmesine odaklandıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bireysel psikolojik danışmanlık, çocuk ve ergen ruh sağlığı danışmanlığı ve uzman sohbetleriyle ruh sağlığı çalışmalarını da destekliyoruz. BADEM şimdiye kadar 7 bin 396 kadına hizmet sundu. İhtiyaç sahibi kadınlara da her ay 'Kadın Kart' aracılığıyla 1.000 TL destek vereceğiz" dedi.

Kadınların park ve sokaklarda kendilerini gece-gündüz güvende hissedebilecekleri kadın dostu güvenli bir şehir inşa etme çalışmalarını titizlikle devam ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Kadınların saat 22.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında, trafik işleyiş ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, toplu taşıma araçlarından istedikleri yerde inebilmelerine imkân sağlıyoruz. Görev sürem boyunca birlikte çok güzel işler yaptık. Önümüzdeki dönemi de birlikte kurgulayacağız. Bursa’nın geleceğine kadın eli değecek” diye konuştu.

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