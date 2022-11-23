Bursa'da öğretmenlere ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ‘şehir içi toplu taşımada öğretmenlere özel ücretsiz ulaşım uygulaması ile’ kutluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da toplu ulaşım, 24 Kasım Perşembe günü öğretmenlere ücretsiz olacak.

Uygulamadan; öğretmen kartı, öğretmen abonman kısa ve öğretmen abonman uzun olmak üzere Bursakart sahibi toplam 14 bin 424 öğretmen yararlanacak.

BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak.

Öğretmenler, uygulamadan ‘Bursakartlarını okutarak’ yararlanabilecek.