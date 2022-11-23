Bursa'da Öğretmenler Günü'ne renkli kutlama

Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Zenn Garden'daki keyif dolu kahvaltıyla kutladı.BURSA (İGFA) - Özel Egeberk Anaokulu kurucusu Nesrin Civan, bu yıl da öğretmenlerini bu özel günlerinde unutmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Zenn Garden'daki kahvaltıyla kutlayan Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri, keyifli bir gün geçirdi.

Öğretmenlerini çeşitli hediyelerle kutlayan Civan, “Bu özel günü bu sene de tüm kadromuzla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek, hele hele okul öncesi öğretmenliği çok daha değerli. Öğretmenlerimizin her biri çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Günün sonunda Özel Egeberk Anaokulu öğretmenleri de kurucu Nesrin Civan'a çiçek ve hediye vererek sürpriz yaptılar.