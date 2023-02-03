Bu şehirde turizm artık 12 ay! Artık yazın da kayacağız

Palandöken, Uludağ, Erciyes gibi turizm alanları ile yarışabilecek potansiyele sahip olan Ordu yaylalarında kış turizmi kaynakları değerlendirilerek 12 aya yayıldı.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Ordu’nun eko, doğa ve kış turizminde önemli fırsatlar sunduğunu ve bu potansiyelin açığa çıkarılması gerektiğini her platformda dile getiren Başkan Güler, başlattığı çalışmalarla şehri 12 ay yaşanılası bir yer haline getirdi. Özellikle kış aylarında hareketsiz bir şehir olan Ordu’yu karın yer yer 50-60 cm’yi bulduğu yaylara akın ettiren Başkan Güler şehrin 3 ay değil, 12 ay yaşanılası bir yer olduğunu göstererek turizmi 12 aya yaymayı başardı.

TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN ORDU YAYLALARI YATIRIMLARLA HAREKETLENDİRİLDİ

Yaz mevsiminde şehirden uzaklaşmak ve doğal güzelliklere şahit olmak isteyenler için tercih edilen yerler arasında bulunan Ordu yaylaları, Başkan Güler ile birlikte sadece yazın gezilecek yerler olmaktan çıkarılıp kış turizmin de gözdesi haline getirildi.

Türkiye’de kış turizmi için önemli isimler arasında bulunan Palandöken, Uludağ, Erciyes gibi turizm alanları ile yarışabilecek potansiyele sahip olan Ordu yaylaları yapılan yatırım ve projelerle hareketlendirildi.

Kayak merkezi ile Kabadüz Çambaşı Yaylası, menderesleri ile ünlü Aybastı Perşembe Yaylası, doğal güzellikleri ile Mesudiye Keyfalan, Akkuş Argan, Gölköy Uluvahta Yaylaları Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve düzenlenen kış festivalleri ile doldu taştı. Böylelikle kış turizminde Ordu gözle görülür mesafe kat etti.

BU YILDA YAYLALAR KIŞ TURİZMİNE AÇILDI

Kış mevsiminin gelmesiyle yaylaları beyaza bürüyen kar ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kış festivalleri bu yıl da yerli ve yabancı turistleri misafir etmeye başladı. Çambaşı Yaylası ile start alan festivallerle Ordulular bir araya getirildi; kış sporları, konserler, yöresel lezzetlerin ikramı gibi çeşitli etkinliklerle misafirler karın tadını çıkardı.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan festivallerle yine Ordulular yaylalarda buluşturulacak. Bu kapsamda 5 Şubat’ta Gölköy Uluvahta Yaylası’nda, 12 Şubat’ta Akkuş Argan Yaylası’nda, 19 Şubat’ta Korgan Korgan Yaylası’nda ve 26 Şubat’ta Aybastı Perşembe Yaylası’nda Kış Festivalleri düzenlenecek.