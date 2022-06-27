Bergama'da 86 yıllık festivale Sertab Erener'le final

İzmir'de Bergama Kermes Festivali finalinde Sertab Erener'in verdiği muhteşem konserle kermes coşkusu sona erdi.İZMİR (İGFA) - Kadim Şehir Bergama’nın düğünü olarak kabul edilen, 1937 yılından beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisi ile tam 86 yıldır aralıksız organize edilen Türkiye'nin ilk, Dünya’nın ikinci yerel festivali Bergama Kermes Festivali sona erdi.

7 gün boyunca gece-gündüz süren etkinliklerin finalinde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan Sertab Erener muhteşem bir konser verdi.

Sanatçı Sertab Erener'e Parşömen’den yapılan plaket veren Başkan Hakan Koştu, kermes finalindeki muhteşem konser için teşekkür etti.

19 bin kişinin katılımı ile Asklepion Antik Tiyatro en kalabalık konserlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Kermes festivalinin finalinde Asklepion Antik Tiyatro'nun büyüsü, Türkçe Pop'un Sopranosu Sertab Erener ile birleşince ortaya unutulmaz anlar çıktı.

Konserin sonunda sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama kağıdı Parşömen'den yapılan plaketi, Sertab Erener'e verdi. Sanatçı Sertab Erener bu özel hediye için, "Sahne hayatım boyunca aldığım en özel, en anlamlı plaket" dedi.

Başkan Koştu, son yılların en kalabalık en coşkulu kermes festivalini doyasıya yaşadıklarını belirterek, "Bir hafta süren festivalimizi bu akşam muhteşem bir şekilde sonlandırdık. Kermesimizi coşku ile yaşayan, bizlere iyi duygularını ileten tüm hemşehrilerime ve festivalimizin sorunsuz bir şekilde yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.