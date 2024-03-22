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Bekar Anneler Derneği kuruldu!

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde Bauequal desteği ile ilk konferansını gerçekleştiren Bekar Anneler Derneği daha ilk günden büyük ilgi gördü

YAŞAM 22.03.2024, 15:04
Bekar Anneler Derneği kuruldu!

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde Bauequal desteği ile ilk konferansını gerçekleştiren Bekar Anneler Derneği daha ilk günden büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki konferansta bekar annelerin dünyadaki yeri ve durumu, sosyal ve hukuksal hakları, yerel yönetimlerde bekar anneler için sunulan sosyal destekler, çalışan bekar annelerin kurum içerisinde yaşadıkları zorluklar, çözüm önerileri, kurumların çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarında bekar annelerin yeterince var olmayan hakları, girişimci bekar annelerin ilham veren hikayeleri, sivil toplum çalışmalarında bekar annelerin rolü gibi pek çok başlık ele alındı.

Bunun yanı sıra Berbat Bir Anne mahlası ile başarılı stand-up sanatçısı Merve Özcan performansı ile müzisyen Rümeysa Çamdereli konseri ile bekar annelerle bir araya geldi.

Bekar Anneler Derneği Başkanı Serap Yelkenci konferansta, Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Akademik Koordinatörlüğü kurucusu, Prof.Dr Pınar Melis Yelsalı Parmaksız Bekar ebeveynlik kavramı ve dünyadaki durum hakkında detaylı bilgiler verirken, İBB İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofis Koordinatörü Zelal Yalçın yerel yönetimlerde bekar annelere sunulan sosyal desteklerden bahsetti. Belediye hizmetlerinde kadının öncelikli olması ve kadınlara yönelik hizmet modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yelkenci, "Kadının yaşam akışına uygun yuvalar, sosyal destekler kadının hayatın içine karışmasını ve üretmesini sağlayacaktır. Ev içi emeğin ekonomik karşılığının da sunulması gereklidir çünkü kadınlar dünyada en fazla üretenlerdir" dedi.

Av. Burcu Kuman, bekar annelerin hukuksal haklarından bahsederken, Eurocities ve UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı) ortaklığında Yerel Yönetimler ile Avrupa Birliği ayrıca Kent Konseyleri ortak proje çalışmalarını gerçekleştiren, (Strasburg- Oslo) Türkiye’de Kadın Politikaları ve Gençlik Politikaları Geliştirme projelerine belediyelerin Portekiz, Porto ve İsveç ortaklıklarıyla gençlik ve kadın çalışmalarını yönlendiren Nelih Akay, “Toplumsal dönüşüm için, sosyal girişimcilik önemli bir kanaldır. Kent konseylerinde kadınların ve derneklerin yer alması, toplumun refah seviyesi için değerlidir. Haklarını bilmeyenler, o hakkı savunamazlar, haklarını öğrenerek talep eden haline gelmelisiniz.” dedi.

Bu arada Şirin Yelmen Oktar moderatörlüğünde gerçekleşen BEKAR ANNELERİN VAR OLMA SANATI panelinde Esra Baykal, Hande Yinanç, Burcu Erenkuş, bekar annelerin ilham veren girişimcilik hikayelerinden, kurumsal dünyada bekar annelerin yaşadıkları sorunlardan ve kadına dair firmaların attıkları adımların yetersizliğinden ve olası çözümlerinden bahsettiler.

Bekar Anneler Derneği'nin lansmanının toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi için bir başlangıç noktası olacağını ifade eden Dernek başkanı Serap Yelkenci, Türkiye’de 3.5 milyona yakın bir bekar anne nüfusu olduğunu tahmin ettiklerini ve hane ortalaması verisi üzerinden 7 milyona yakın çocuğun bekar anne tarafından yetiştirildiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu rakamlar içerisinde (boşanma davası devam edenler yer almamaktadır) Artan boşanma hızı ile her yıl bu sayı daha da artmaktadır. Gelecek yıllarda toplumun büyük bir çoğunluğunu bekar annelerin yetiştirdiği çocuklar şekillendirecektir. Bu nedenle bekar annelerin fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak iyi oluş halinde olması toplumun iyi oluşunu büyük ölçüde etkileyecektir" dedi.

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