Barajlarda ne ararsan var! Küvet, kayık, mangal...

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 7 baraj havzasında yapılan temizlikte küvet, kayık, su deposu, mangal gibi malzemelerinde bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlarda suların azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizledi. Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında 476 personel ve 83 araç ile 1 hafta süren temizlik çalışmaları sonucu yaklaşık 26 ton atık toplandı. Atıklar arasında sandalye, küvet, kayık, su deposu, şişme bot, mangal, araç lastiği gibi malzemelere rastlanması ise dikkat çekti.

“BİZİM VE ÇOCUKLARIMIZIN ORTAK GELECEĞİ”

İSTAÇ AŞ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uğur, çevreye duyarlı yaklaşılmasına yönelik mesaj vererek, “İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 7 baraj havzasında suların çekilmesiyle birlikte arkadaşlarımız 1 haftalık hummalı bir çalışma sonrasında yaklaşık olarak 26 ton atık topladı. İçme suyu havzaları bizim ve çocuklarımızın ortak geleceği. Çöplerimizi çevreye değil çöp kutularına atarak hep birlikte geleceğimize sahip çıkalım” dedi.