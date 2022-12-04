Aydın Didim Jandarması'ndan doğaya yardım eli

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekipleri peçeli baykuş ile kanatları kırık martıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim etti.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Didim Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı vaziyette peçeli baykuş ile iki kanadı kırık martı tedavileri yapılmak üzere Doğa Koruma Ve Milli Parklar’a teslim edildi.

Tekrar doğaya salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar’a teslim edilen yaralı kuşların emin ellerde olduğu ifade edildi.