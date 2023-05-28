Ankara Üniversitesi'nde afetzede illerin türküleri yankılandı

Ankara Üniversitesinde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla tüm repertuvarı felaketten etkilenen illerin türkülerinden oluşan “Deprem Özel Konseri” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekleriyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda düzenlenen konser, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Henüz iki yıl önce kurulan ve TRT Yurttan Sesler Topluluğu Şefi Ömer Hayri Uzun yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ankara Üniversitesi Gönülden Gönüle Türk Halk Müziği Korosu, verdiği ikinci konserinde repertuvarını, deprem felaketinin etkilediği illerin türkülerinden oluşturdu.

Konserin ilk bölümüne “Maraş” türküsüyle başlayan Ankara Üniversitesi Gönülden Gönüle Türk Halk Müziği Korosu, daha sonra Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Elazığ yöresinden türküler seslendirdi. Koro, ikinci bölümde ise Şanlıurfa, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman yöresinden seslendirdiği eserlerle salonu dolduran türkü severlere güzel bir akşam yaşattı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel de seslendirdiği türküyle dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Rektör Ünüvar, konser sonunda yaptığı konuşmada, böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Müziğin genellikle eğlencenin bir parçası olarak görüldüğünü belirten Ünüvar, müziğin aynı zamanda haykırmanın da bir parçası olduğunun altını çizdi. Ünüvar, “Bir toplumu ayağa kaldıran iki unsur görürüm. Birisi şairlerdir. Güçlü şairler hep acılardan doğar. Diğeri de bizim ülkemiz için söyleyeyim türkülerdir” ifadelerini kullandı.

“Deprem 11 ilde 14 milyon insanımızı etkiledi” gibi cümleler kurulsa da deprem felaketinin aslında 85 milyonu derinden etkilediğini aktaran Ünüvar, burada seslendirilen her bir türküyü depreme yakılan ağıt gibi görmek gerektiğini dile getirdi.

Ankara Üniversitesinde depremin hemen ardından başlatılan yardım faaliyetlerinden de bahseden Ünüvar, “Acıyı paylaştıkça millet oluyoruz. İnşallah el birliğiyle deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Ben tekrardan korumuzu tebrik ediyorum” diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel de sanatın ve türkülerin şifa olacağı temennisiyle konserin repertuvarını depremden etkilenen illerin türkülerinden oluşturduklarını, böylelikle depremde hayatını kaybeden, yaralanan ya da şehrini terk etmek zorunda kalanları unutmadıklarını bir kez daha göstermek istediklerini kaydetti.

Program, Rektör Ünüvar’ın emeği geçenlere plaket takdiminin ardından anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.