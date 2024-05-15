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Başkan Arı, sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi Arı, esnafın sorunlarını dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi
SİYASET 15.05.2024, 09:42
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Arı, esnafın sorunlarını dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Her hafta farklı esnaf gurupları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde Yeni Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. 13. Blok’ta işyerleri bulunan esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Arı, daha sonra esnaflarla sohbet etti.
Sanayi esnaflarının talep ve önerilerini dinleyen Arı, esnaflara çalışmaları hakkında bilgi vererek sorularını cevaplandırdı.
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