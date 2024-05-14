Edirne Keşan'da engellilerden çelenk

Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Farkındalık Yürüyüşü’ hava muhalefeti sebebiyle iptal edilirken, çelenk sunumu yöneticiler tarafından yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla çelenk sunumu yapıldı.



Keşan Engellileri Koruma Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Keşan Engelliler Koruma Derneği Başkanı Fatma Öz yazılı açıklamasında, her geçen gün zorlaşan yaşam koşullarında engellilerin ülkenin en alt gelir grubunda yer aldığını belirtti.

Ekonomik olarak komik sayılan maaş sorununa da dikkati çeken Öz, "Aldığımız ücret ilaç yüzdemize bile yetmiyor. Yoksulluk sınırı olarak maaş alsak yine bir parça. 2-3 bin arası almaktayız. İşsizlik sorunumuz var. Üretici olmak istiyoruz, iş istiyoruz. Sağlık araç ve gereçlerimizin, ilaç yüzdelerimizin karşılanmasını, güvenli gelecek istiyoruz. Devlet dairelerinde bizlere yardımcı olacak birimler kurulmasını, kapalı alanlar istiyoruz. Daha bir çok alşanda taleplerimiz var. Ancak yazmaya kalksak sayfalarca anlatmamız gerekir.Ötekileştirilmeden saygı ve sevgiyle yurttaş kimliği ile varolmak istiyoruz. Acıyan gözlerle değil, yılda bir iki kez değil, her zaman saygı görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.