Aliyah'tan yeni şarkı

Aliyah’nın yeni şarkısı “Süzülen Yaşlara”, Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sözleri ve müziği Aliyah ve GOKO! ortaklığında yazılan “Süzülen Yaşlara”, R&B tınıların eşlik ettiği güçlü altyapısıyla dikkat çekici bir çalışmayı dinleyiciyle buluşturuyor. Genç sanatçının geçtiğimiz aylarda paylaştığı Universal Music Türkiye etiketli ilk şarkısı “Derinden”in ardından gelen “Süzülen Yaşlara”, Cenan Çelik yönetmenliğinde çekilen video klibiyle birlikte dijital platformlarda yayına başladı.

20 Mart 2000 yılında Afrika’da doğan Aliyah, 8 yaşında ailesiyle Türkiye’de Kapadokya bölgesine taşındı. Öğrenim hayatına Kapadokya’da devam eden sanatçı, içindeki müzik esintilerini 16-17 yaşındayken keşfetti. Üniversite eğitimi için Ankara’ya yerleşen Aliyah, Başkent Üniversitesi’nde mütercim tercümanlık okudu. 2021 yılında üniversitenin son senesinde müziğe olan ilgisini kariyere dönüştürme kararı alarak İstanbul’a taşınan Aliyah, 2022 yılında Universal Music Türkiye sanatçısı oldu.