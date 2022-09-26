Afyonkarahisar'da 'her mavi bir umut'

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Afyonkarahisar Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Faruk Özkara, engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen kapak kampanyasına Afyonkarahisarlı hemşerilerinden destek istedi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bugüne kadar yüzlerce engelli vatandaşa umut olan mavi kapak kampanyası Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Afyonkarahisar Sakatlar Derneği ve Afyonkarahisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen mavi kapak kampanyasında kapaklar toplanmaya devam ediyor. Toplanan kapakların karşılığında temin edilen tekerlekli sandalyeler, engelli vatandaşlara teslim ediliyor.

Kapak kampanyasının engelli vatandaşlara umut olduğunu ifade eden Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Afyonkarahisar Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Faruk Özkara, Afyonkarahisar'da mavi kapak kampanyasının devam ettiğini belirterek, "Bizler Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı ve Afyonkarahisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak engelli vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için, onlara birer tekerli sandalye verebilmek için böyle bir proje başlatmıştık. Buradaki en büyük paydaşımız Afyonkarahisar'lı vatandaşlarımız oldu. Bizler kapak toplamaya da hala devam ediyoruz. 400 kilo civarı kapağa bir tekerlekli sandalye veriliyor. Biz bunları şehrimizde ihtiyacı bulunan engelli kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bizler kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştürüp ihtiyacı olan kişilere hediye edilmesine vesile olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Başkan Faruk Özkara, kapaklarla toplanan bir manuel sandalyeyi teslim etmenin daha mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gedik Ahmet Paşa İlkokulu'nda öğrencilerden 'her kapak bir umut' kampanyasına destek sözü aldıklarını belirten Özkara, "Toplanan bu kapaklar ile elimizden geldiği kadar engeli yavrularımızın umudu olmaya devam edeceğiz. Sizler bize güvenin, biz hizmet için varız" dedi.

MAVİ KAPAK TOPLAMA MERKEZİ:

1) Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı

Eski Yoğurt Pazarı / Belediye Dükkanları / Afyonkarahisar

2) Afyon Kent Konseyi

Dumlupınar Mh. Süleyman Gencer Cd. No:1 / Afyonkarahisar

İletişim: 0 544 469 41 11 ( Faruk Özkara )