40 bini Bursa'da 100 bin fidanlı orman yeşertiliyor

Sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlarını sürdüren Neova Sigorta, “Geleceğimizin Sigortası Ormanlarımız” hatıra ormanı projesi kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 21 Mart Orman Haftası’nda Bursa’da hatıra ormanı oluşturuldu.

Balıkesir’de 60 bin, Bursa’da 40 bin adet fidanın dikilmesiyle başlatılan “Geleceğimizin Sigortası Ormanlarımız” projesi kapsamında çocuklara yönelik ana teması “ormanların önemi” olan bir resim yarışması düzenlenmesi planlandı.

Amaçlarının sürdürülebilir bir dünya için çevreye katkı sağlayan marka olmak olduğunu belirten Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, Türkiye'nin geleceği ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle hem doğaya hem de geleceğimize yatırımda bulunduklarını söyledi. Ormanların da geleceğin sigortaları olduğu bilinciyle projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Neciboğlu, "Ormanların önemini gelecek nesillere daha iyi aktarabilmek adına 8-12 yaş grubu için ana teması ‘ormanların önemi’ olan bir resim yarışması düzenliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre dostu başka projelerimizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız sürdürülebilir bir dünya için hayatın her alanında daha sorumlu ve çevreye katkı sağlayan bir marka olmak" diye konuştu.