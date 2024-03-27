Son Dakika

Siber suçların tehlikeli yüzü: Deepfake

Bireysel zekanın doruklarına ulaştıran yapay zeka teknolojisi, belki henüz insanı birebir kopyalamıyor ama artık insan yüzünü inanılmaz yüksek bir inandırıcılıkta dijital olarak kopyalayıp, canlandırabiliyor Deepfake de yapay zekanın “derin öğrenme” ve “gerçek dışı gerçeklik üretebilme” yeteneğinin bir ürünü olarak tehdit oluşturuyor

TEKNOLOJİ 27.03.2024, 13:17
Siber suçların tehlikeli yüzü: Deepfake

Bireysel zekanın doruklarına ulaştıran yapay zeka teknolojisi, belki henüz insanı birebir kopyalamıyor ama artık insan yüzünü inanılmaz yüksek bir inandırıcılıkta dijital olarak kopyalayıp, canlandırabiliyor. Deepfake de yapay zekanın “derin öğrenme” ve “gerçek dışı gerçeklik üretebilme” yeteneğinin bir ürünü olarak tehdit oluşturuyor.

Gülsüm YILDIRIM/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Deepfake teknolojisi adını 2000’li yılların en gözde dijital platformlarından reddit.com’daki "Deepfakes" lakaplı bir kullanıcıdan alıyor. Bu kullanıcı, yapay zeka teknolojisinin makine öğrenmesini içeren, genel kullanıma açılmış bir faceswap (yüz değiştirme) uygulamasını geliştirmeye odaklanınca, bu yeni teknolojinin de fitilini ateşlemiş oldu. Her ne kadar bu hesap daha sonra kapatılmış olsa da, kıvılcım bir yangına dönüşmüştü... Bu durumun riskleri ve kitleler üzerindeki etkisi hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Zeybek, “Siyasal iletişimi zorlaştırdığı gibi dezenformasyona da kapı açıyor.” dedi.

“DEEPFAKE VİDEOLAR SEÇMENLERİ KANDIRMAK ÜZERİNEDİR”

Kimlik avı saldırıları, uzun yıllardır var olan bir siber saldırı yöntemi olsa da halen kuruluşlara saldırmanın ve sızmanın en etkili yollarından biri olarak görülüyor. Son yıllarda kimlik avı saldırıları, yapay zeka teknolojilerinin siber suç yöntemi olarak kullanılmasıyla şekil değiştirdi. Bu yöntem, siber suçluların mağdurları alt etmek için kullandıklarını en etkili yollardan biri olarak görülüyor. Her geçen gün kendini yenileyen yapay zeka teknolojisi sayesinde, ses ve görüntü taklidiyle deepfake videoların karşımıza çıktığını belirten Doç. Dr. Burcu Zeybek, “Deepfake özelinde gelişen teknoloji, siyasal iletişimi de derinden etkiliyor. Siyasal iletişim açısından zorluk teşkil ettiği gibi dezenformasyona neden olan bu videolar makine öğrenimi sonucunda ortaya çıkmakta ve bir siyasi aktörün bir şeyi söylüyor ya da yapıyor gözükmesini sağlamaktadır. Gerçekte ise söz konusu kişi, ne böyle bir şeyi yapmış ne de söylemiştir. Pek çok konuşma örneği ve hareketli görüntüyü kullanmak şartıyla derin öğrenme algoritmaları ile oluşturulan deepfake videolar, seçmenleri kandırmak üzerine hazırlanmaktadır. Bu tip videolar rakip siyasetçiyi iyi bir skandala sürüklemek için ya da rakibin itibarını zedelemek için yapılabilir. Kaldı ki içinde yaşadığımız Post Truth çağı gerçeklerin, duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olduğu kanıtlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

DEEPFAKE DÜNYANIN BAŞINI AĞRITTI

Deepfake teknolojisinin etkin biçimde kullanılabilmesi için birçok video, ses ve fotoğrafa ihtiyaç var. Siyasilerin ve ünlü kişiliklerin açık kaynaklardan ulaşılabilir pek çok ses ve görüntü kayıtları bulunduğundan çok daha kolay bir şekilde deepfake kurbanı oldukları görülüyor. Üretilen bu yalan içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilebilmesi en azından medya profesyoneli olmayan kitleler için neredeyse imkansız. 

Bu zamana kadar da birden fazla siyasi aktörün deepfake videosunun ortaya çıktığını belirten Zeybek bu kişilerin isimlerini şöyle sıraladı: 

“2018 yılında Eski ABD başkanı Barrack Obama’nın, Vlademir Putin, Kuze Kore Lideri Kim Jong’un, İngiltere Kralçiesi II. Elizabeth’in, Belçika Başkabakanı Sophie Vilmes’in deepfake videoları çıkmıştır.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13