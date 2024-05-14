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Çocuklar, anneler ve nineler anneler gününde buluştu
Anneler Gününde Marmaris, çocuklar, anneler ve ninelerin buluştuğu çok özel bir buluşmaya sahne oldu
YAŞAM 14.05.2024, 14:13
Anneler Gününde Marmaris, çocuklar, anneler ve ninelerin buluştuğu çok özel bir buluşmaya sahne oldu.Ata SEVGİ / AjansCANKA
MUĞLA (İGFA) - Okul öncesi çocuklara eğitim veren Amazon Çocukevi Yetkilisi Ebru Soyumer; Atlantis Water Park’ta düzenlediği Anneler Günü Kutlama etkinliğinde, çocuk anne ve ninelerden oluşan yaklaşık 100 kişiyi bir araya getirdi.
Kimi babaların da konuk olduğu, çocukların büyüklere örnek olacak güzellikteki dans sunumları, bu yıl ki anneler gününe farklı bir anlam kazandırdı. Günün ninesi ise kızı Ebru öğretmeni duygu seline boğan, Fatma Soyumer oldu.
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