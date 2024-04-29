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TOFAŞ, Bahçeşehir deplasmanından galibiyetle döndü

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 29 hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 85-90’lık skorla yenerek 12 galibiyetine imza attı

SPOR 29.04.2024, 09:02
TOFAŞ, Bahçeşehir deplasmanından galibiyetle döndü

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 85-90’lık skorla yenerek 12. galibiyetine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, J.J. O'Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Cassius Winston’ın üçlüğüyle buldu. Caleb Homesley’in sayılarıyla maçın başında 9-0’lık seri yakalayan Mavi Yeşilliler, rakip basketleri karşısında Austin Wiley, J.J. O'Brien ve Caleb Homesley ile skor bulmaya devam ederek 5. dakikada durumu 10-15’e taşıdı. Austin Wiley, Caleb Homesley ve Mustafa Kurtuldum ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, Tolga Geçim’in üçlüğüyle ilk çeyreği 17-27 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Mustafa Kurtuldum’un üçlüğü sonrası Austin Wiley, Cassius Winston ve J.J. O'Brien ile skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 23-36. Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası Ege Demir ile serbest atış çizgisinden sayılar bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, J.J. O'Brien’ın basketiyle soyunma odasına 34-44 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe 9-2’lik seri ile giriş yapan Bahçeşehir Koleji 22. dakikada farkı 1’e (45-46) indirirken, Caleb Homesley-Marcus Denmon ikilisinin basketleri 25.40’ta skoru 48-56’ya taşıdı. Rakip sayılarına J.J. O'Brien, Tolga Geçim ve Caleb Homesley ile karşılık veren TOFAŞ, son çeyreğe 60-64 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında da J.J. O'Brien ve Cassius Winston’ın elinden sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O'Brien’ın basketleriyle 32. dakikada durumu 64-72 yaptı. Tony Taylor’un üçlükleri 33. dakikada farkı 2’ye (70-72) çekerken, bu karşılık J.J. O'Brien’dan geldi ve bitime 5.41 kala fark 7’ye çıktı: 70-77. Caleb Homesley’in üçlükleriyle bitime 2.49 kala 10 sayıya (76-86) çıkaran TOFAŞ, Cassius Winston ve Caleb Homesley’in basketleriyle parkeden 85-90 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Caleb Homesley 29 sayı-8 ribaund-2 asist ile takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; J.J. O’Brien 22 sayı; Cassius Winston 12 sayı kaydetti. Omar Prewitt ve Zeljko Sakic yabancı kontenjanı; Özgür Cengiz ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off şansını bir maç eksiğiyle kendisi adına son 2 haftaya taşırken, Mavi Yeşilliler ligde sıradaki maçını 1 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Çağdaş Bodrumspor ile yapacak. Muğla Menteşe Spor Salonu’nda oynanacak 27. hafta erteleme mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

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