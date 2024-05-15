Ücretli çalışan sayısı yıllık arttı.. Sanayide çalışanlarda azalış var

TÜİK'in açıkladığı "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 oranında artarken, aylık bazda yüzde 0,1 oranında düşüş yaşandı. Sektörel bazda sanayi sektöründe ücretli çalışanların sayısı azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişi iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,0 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,5 oranında artış gösterdi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 inşaat sektöründe ise yüzde 0,1 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.