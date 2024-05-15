Akaryakıtta tek fiyat başladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı 15 Mayıs (BUGÜN) itibariyle yürürlüğe girdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı 15 Mayıs (BUGÜN) itibariyle yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - EPDK'nın kararına göre, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
Yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|35
|54
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|36
|36
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17