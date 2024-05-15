'Çay Kültürü' PTT pullarında

PTT AŞ tarafından “Çay Kültürü” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 15 Mayıs 2024 tarihinde tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 15 Mayıs 2024 tarihinde "Çay Kültürü" konulu 20 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 40 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Rize PTT Müdürlüğü/RİZE adresinde "Çay Kültürü 15.05.2024 RİZE" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.