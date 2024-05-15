Bilişim ve İnovasyon Zirvesi başladı

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Tekonolojileri Bölümü TÜBİT tarafındab Bilişim ve İnovasyon Zirvesi dün başladı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Saat 10.00’da Bendis AVM’de başlayan İnovasyon Zirvesi’ne CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ahmet Atakişi, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen ile Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman ile öğrenciler, muhtarlar ve yetkililer katıldı.

İlk olarak konuşan Atakişi, zirvenin teknolojinin hızla geliştiği günümüzde geleceğin teknolojilerini yakalamak isteyen herkes için harika bir fırsat olduğunu belirterek “14-16 Mayıs tarihleri arasında bilime ilgisi olanları zirveye davet ediyorum” dedi:

Daha sonra konuşan TÜBİT Danışmanı Murat Topçuoğlu da zirvenin, paneller teknolojisi sergisi ve networking oturumlarıyla 3 gün süre ile BENDİS AVM salon 1’de 14-16 Mayıs tarihleri arasında süreceğini ve bu süre içerisinde en yeni teknolojik gelişmelerin keşfedileceğini ve işin profesyonelleriyle devam edeceğini dile getirdi.

Zirve 14-16 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.