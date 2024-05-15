Üçüncü kütüphane Kayseri’ye açıldı

Gedik Yatırım, geçen yıl başlattığı ‘Bir Kitap Bin Dünya’ projesi kapsamında üçüncü kütüphanesini Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’nda açtı.KAYSERİ (İGFA) - Eğitimin toplumsal gelişimin en büyük itici güçlerinden biri olduğu bilinciyle hareket eden Gedik Yatırım’ın, geçen yıl başlatılan ‘Bir Kitap Bin Dünya’ projesi kapsamında Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’na kazandırdığı kütüphanenin açılışı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı bir törenle yapıldı.

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına büyük önem verdiklerini, bu doğrultuda şubelerinin bulunduğu kentlerde öğrencileri kütüphane ile buluşturduklarını belirtti.

Okul kütüphanelerinin eğitimin en önemli araçlarından biri olduğuna dikkati çeken Topaç, "Çocukların eğitim hayatlarının henüz ilk yıllarında kitapla tanışmasına, içlerinde okuma-araştırma isteği doğmasına vesile olurlar. Özgüven sahibi, inisiyatif alan, motivasyonu yüksek, çözüm üreten, bilgi okuryazarı, dijital yurttaşların yetişmesinin yolu da yine okul kütüphanelerinden geçiyor. Biz de bu bilinçle geçen yıl Adana ve Balıkesir Gömeç’te açtığımız kütüphanelerin ardından Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’ndaki öğrencilere bir kütüphane hediye ediyoruz. Hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak hem de çocuklarımızın gelişimine faydalı olmak adına diğer illerimizde de kütüphaneler açmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Topaç, her yıl 4 farklı bölgede kütüphane kurarak binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu arada Kayseri Melikgazi Bahçelievler Ortaokulu’nda kurulan kütüphanedeki kitaplar, öğrencileri daha parlak bir geleceğe hazırlamak adına Gedik Yatırım çalışanları tarafından bağışlandı.