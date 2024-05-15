Ege Denizi bir dakika arayla iki kez sallandı!

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 3,7 ve 4,5 büyüklüklerinde deprem oldu.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında iki ayrı deprem kaydedildi.

Saat 07.56 ve 07.57'de meydana gelen depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışamalrının devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1790609137744630070